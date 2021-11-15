Врач рассказал о лекарственных растениях, которые вредят печени

Некоторые травы для печени полезны. Но есть токсичные травы для печени, которые принимать опасно. Важно знать, что вредно для печени и употребление каких растений может быть губительно для печени, сообщает Dr. Berg.

Помните, что есть полезные травы для печени (например, те, что используются для детоксикации печени), а есть вредные травы для печени, которые принимать нельзя. Иначе может быть интоксикация печени травами. Смотрите более подробно в видео.