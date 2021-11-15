Мир предупредили о дефиците и подорожании вина

На мировом рынке вина сложился дефицит — более пяти миллионов литров. Он может усугубиться в 2022 году из-за общего падения урожая винограда в мире, предупредили эксперты, сообщает Лента.Ру.

За девять месяцев этого года импорт винодельческой продукции на мировом рынке увеличился на 23 процента (на 33 миллиона литров), а игристых вин и шампанского — на 50 процентов (на 30 миллионов литров). При этом производство вина упало на 70 миллионов литров.

По прогнозам аналитиков, вина из Италии и Франции могут подорожать до 30 процентов из-за роста цен на газ в Европе (вклад в цену стеклянной бутылки), цен на алюминий (стоимость укупорки) и европоддонов, а также по причине общемирового подорожания перевозок. Повышение цен на импорт сократит объемы поставок из европейских стран, считают эксперты.