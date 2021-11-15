В "ЛНР" ответили на угрозы Киева применить Bayraktar

Угрозы Киева применить турецкие беспилотники Bayraktar на Донбассе не имеют отношения к военным действиям. Об этом заявил главарь так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник, сообщает РИА Новости.

"Это не война и боевые операции, это политика и демонстративное игнорирование общепринятых норм", — сказал он.

Пасечник пояснил, что Киев нарушает режим прекращения огня, мерами по усилению которого "так гордился Зеленский, а потом вдруг перестал и забыл о них" .

Генштаб Вооруженных сил Украины ранее заявил о первом применении ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. По утверждению военных, он уничтожил орудие противника управляемой бомбой.