В "ЛНР" ответили на угрозы Киева применить Bayraktar
Угрозы Киева применить турецкие беспилотники Bayraktar на Донбассе не имеют отношения к военным действиям. Об этом заявил главарь так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник, сообщает РИА Новости.
"Это не война и боевые операции, это политика и демонстративное игнорирование общепринятых норм", — сказал он.
Пасечник пояснил, что Киев нарушает режим прекращения огня, мерами по усилению которого
"так гордился Зеленский, а потом вдруг перестал и забыл о них".
Генштаб Вооруженных сил Украины ранее заявил о первом применении ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. По утверждению военных, он уничтожил орудие противника управляемой бомбой.