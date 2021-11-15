На китайском рынке официально представлен кроссовер MG One. Пока новинка доступна только с бензиновым двигателем, но вскоре в модельной линейке появится и гибридный вариант, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

MG One представлен в двух вариантах. Сам автопроизводитель разделил их так: спортивную модификацию окрестили α (альфа), а стильный и выразительный автомобиль назвали β (бета). Отличить "альфу" и "бету" можно по форме решетки радиатора, а также бамперам.

MG One – это первый кроссовер марки, который примерил на себя модульную архитектуру SIGMA SAIC. Для новинки доступен один двигатель. 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый мотор с турбонаддувом семейства Mega Tech развивает 181 л.с. и 285 Нм. Двигатель соединен с бесступенчатым вариатором совместной разработки китайских инженеров и специалистов Bosch. Привод – только на передние колеса.

Информационно-развлекательная система называется Zebra, она объединяет два 13-дюймовых экрана, разработана SAIC и Alibaba. Общая диагональ достигает 30 дюймов.

Чтобы привлечь молодежь, дизайнеры интерьера пошли на радикальные меры – "подарили" кроссоверу вставки в дверных панелях кислотных тонов, а также ремни безопасности в цвет кузова.

В Китае цены на MG One начинаются с отметки в 17 415 долларов. Продажи альфа-версии уже стартовали в Поднебесной, а "бета" должна появиться в шоу-румах компании в декабре.