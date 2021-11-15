Суд по делу Саакашвили вновь состоится без его участия

В Тбилисском городском суде в понедельник, 15 ноября, пройдет судебный процесс по делу о растрате госсредств экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, сообщает Корреспондент.

Однако Специальная пенитенциарная служба Минюста вновь отказывается от доставки Саакашвили на заседание в целях безопасности.

"Представление осужденного Михеила Саакашвили в зале заседаний суда исходя из вопросов его безопасности связано с определенными рисками. На данном этапе осужденный отказывается от существенной части лечения, его доставка на судебный процесс создает дополнительные риски для его здоровья" , - говорится в заявлении ведомства.

В Минюсте предлагают проводить судебные заседания дистанционно или в тюремной больнице.

А тем временем, как утверждает адвокат экс-президента Шота Тутберидзе, в лечебное учреждение глданской тюрьмы №18 не впустили консилиум врачей, сформированный Минздравом. Медики прождали два часа, а потом им якобы сообщили, что рабочие часы окончены.