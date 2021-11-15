Кофе в Украине подорожает: озвучены причины

Начиная с марта 2021 года цены на кофе в мире растут. Больше всего на подорожание повлияли проблемы в Бразилии, Колумбии и Вьетнаме – самых больших мировых экспортерах продукта. Цена может вырасти в полтора раза, а подорожание ощутят и украинцы, сообщает Depo.ua.

Осенью цена на арабику поднялась до $2,16 за фунт, а это самая большая отметка с февраля 2012-го. Весной и осенью 2021-го стоимость кофе в целом выросла на 55%.

Что произошло?

Весной 2021-го стало известно, что урожай в Бразилии будет намного ниже, а главной причиной стала большая засуха. Чтобы было понятнее, эта страна обеспечивает примерно трети всего мирового экспорта кофе. То есть сокращение урожаев даже на 10% – проблема. А нынешнее сокращение составило до 20%.

Повлияли на рост стоимости и проблемы в Колумбии. Так, на фоне проблем из Бразилии местные фермеры решили не выполнять предварительно заключенные контракты и не отгружать зерна. Это делалось для того, чтобы увеличить цену и продать кофе подороже. Таким образом, была нарушена логистика, отменена значительная доля контрактов, а какую-то часть урожая и вовсе потеряли.

Как повлияет на украинцев?

По прогнозам экспертов, уже измеряемые десятками процентов потери рынка кофе будут диктовать условия как минимум до весны 2022-го. Именно тогда уже можно будет оценить будущие урожаи в странах-производителях.

За 5 лет поставки кофе в Украину увеличились на 63%. А в 2020-м импорт достиг 48,4 тыс. тонн, стоимость – $166 млн.

Подорожание кофе докатывается и до Украины. На данный момент цены на кофе выросли на треть в магазинах. Но пока кофейни еще сдерживают старые цены, возможно, используют запасы, а возможно – боясь потерять клиентов.

Но если кофейни одна за одной начнут подымать цены, то за ними, конечно же, подтянутся и остальные продавцы. Так, стакан эспрессо вскоре сможем купить не за 19-25 грн, а за 30-35 грн.