Воздух в Киеве признан одним из самых вредных в мире

Киев в понедельник, 15 ноября, вошел в десятку городов мира с самым высоким показателем загрязнения воздуха. Об этом, ссылаясь на данные приводит портала IQair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени, пишет Ирина Дождева, Вести.

Украинская столица заняла восьмое место в мире среди крупных городов.

Отмечается, что утром индекс Киева составляет 154 при норме 50. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения" .

При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы рекомендуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха. Заниматься спортом на открытом воздухе тоже не стоит.

Хуже всего ситуация с загрязнением обстоит в пакистанском Лахоре. Тяжелей, чем в Киеве, дышится также в Дели, Чэнду и Дакке.

По прогнозу, уже завтра ситуация с воздухом изменится в лучшую сторону.