Воздух в Киеве признан одним из самых вредных в мире
Киев в понедельник, 15 ноября, вошел в десятку городов мира с самым высоким показателем загрязнения воздуха. Об этом, ссылаясь на данные приводит портала IQair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени, пишет Ирина Дождева, Вести.
Украинская столица заняла восьмое место в мире среди крупных городов.
Отмечается, что утром индекс Киева составляет 154 при норме 50. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как
"нездоровый для чувствительных групп населения".
При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы рекомендуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха. Заниматься спортом на открытом воздухе тоже не стоит.
Хуже всего ситуация с загрязнением обстоит в пакистанском Лахоре. Тяжелей, чем в Киеве, дышится также в Дели, Чэнду и Дакке.
По прогнозу, уже завтра ситуация с воздухом изменится в лучшую сторону.