Сборная Украины прилетела в Сараево на решающий матч
Сборная Украины вечером 14 ноября прилетела в Сараево, где проведет заключительный матч группового этапа квалификации на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины, сообщает УНИАН.
Как сообщает официальный сайт УАФ, команда быстро прошла паспортный контроль и, получив багаж, отправилась в пятизвездочный отель Radon Plaza, дорога в который заняла не больше пяти минут.
15 ноября у сборной Украины запланирована предматчевая тренировка, а также пресс-конференция Александра Петракова и одного из игроков.
Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем
- Игра начнется 16-го ноября в 21:45 в боснийском городе Зеница.
- Во Львове команды в октябре расписали ничью. Это будет вторая личная встреча сборных.
- После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе третье место, набрав 9 очков. У Финляндии после аналогичного количества матчей - 11 очков. У боснийцев - 7 баллов и они потеряли даже математические шансы на выход на чемпионат мира, ведь сенсационно уступили финнам.
- Боснийцы имеют кадровые потери перед матчем с Украиной.
- Обслужит поединок один из лучших арбитров мира.
- Ранее УНИАН сообщал возможные варианты, которые позволят Украине занять вторую строчку в группе и выйти в плей-офф.