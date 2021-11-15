Украина проходит пик: выписок из больниц больше, чем госпитализаций

В Украине впервые за три месяца выписок из больниц больше, чем госпитализаций. Это является позитивным сигналом прохождения пика заболеваемости COVID-19 в Украине, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, в больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают.

"Впервые за последние 3 месяца среднесуточное количество выписок из "ковидных" больниц преобладает над количеством госпитализированных" , - сообщил он.

Ляшко сообщил, что стабилизация уровня госпитализаций является первым позитивным сигналом прохождения пика заболеваемости и начала разгрузки медицинской системы Украины.