Разумков, Смешко и Гройсман будут конкурировать на выборах – Корниенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко считает, что на парламентских выборах Дмитрий Разумков, Владимир Гройсман и Игорь Смешко будут конкурировать друг с другом, сообщает Интерфакс-Украина.

"Социология говорит, что пока они - во второй лиге. И поэтому, скорее всего они будут конкурировать друг с другом. Пока что потенциальный электорат - Разумкова и Смешко очень близок. Каждый из них публично заявлял, что он консерватор. И это может привести к тому, что они объединятся, и на такое объединение тоже будет интересно посмотреть" , - сказал Корниенко, отвечая на вопрос, не станут ли Гройсман, Смешко и Разумков основными конкурентами "Слуги народа" на парламентских выборах.

Он также считает, что будет конкуренция на выборах между Евгением Мураевым (лидер партии "Наши" - ред.) и Разумковым.

"Смогут ли они все попасть в парламент? Это зависит от многих факторов. В первую очередь от того, когда и по какой системе пройдут выборы. Пока что они планируются в 2023 году по системе открытых списков с региональной привязкой.