Госдачи для избранных: ГБР открыло дело после аудита

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование после проверки Комплекса отдыха "Пуща-Водица" и Дома отдыха "Конча-Заспа".﻿ Об этом, ссылаясь на Государственную аудиторскую службу, сообщает Марлин.

Отмечается, что базами управляет Государственное управление делами.

Уголовное производство было открыто по статье 364 Уголовного кодекса Украины, а именно – по злоупотреблению властью с тяжелыми последствиями.

Производство открыли по результатам аудита использования государственного имущества и землепользования базами отдыха, проведенного Государственной аудиторской службой летом 2021 года.