Госдачи для избранных: ГБР открыло дело после аудита
Государственное бюро расследований начало досудебное расследование после проверки Комплекса отдыха "Пуща-Водица" и Дома отдыха "Конча-Заспа". Об этом, ссылаясь на Государственную аудиторскую службу, сообщает Марлин.
Отмечается, что базами управляет Государственное управление делами.
Уголовное производство было открыто по статье 364 Уголовного кодекса Украины, а именно – по злоупотреблению властью с тяжелыми последствиями.
Производство открыли по результатам аудита использования государственного имущества и землепользования базами отдыха, проведенного Государственной аудиторской службой летом 2021 года.