В "Слуге народа" заговорили о новых исключениях из фракции

На съезде "Слуги народа" могут принять решение об исключении новых депутатов, сообщает Новое время.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила нардеп от СН Елена Мошенец.

"Что касается фракции, могу сказать лишь о том, что будут рассматриваться новые исключения из состава нашей фракции, они будут только рассматриваться. Если это произойдет, должно быть соответствующее голосование. Если голосов хватит, то не исключаю, что кто-то покинет ряды нашей политической силы в парламенте" , — сказала она.

Также по словам депутата, на съезде точно выберут нового главу партии и не исключены еще некоторые изменения в руководстве политсилы.