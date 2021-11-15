Ryanair откроет два новых маршрута из Украины

Лоукостер Ryanair объявил о запуске двух новых международных маршрутов из Львова и Херсона со 2 января 2022 года, сообщает Avianews.

В этот день самолеты авиакомпании полетят из Львова в столицу Словакии Братиславу и из Херсона в столицу Австрии Вену. Частота полетов на первом маршруте составит три раза в неделю, на втором — два раза в неделю.

Минимальная цена авиабилетов Львов-Братислава начинается от 15 евро в одну сторону, авиабилетов Херсон-Вена — от 19 евро в одну сторону. Самые низкие тарифы Ryanair включают перевозку только ручной клади в салоне самолета. Ее габариты не должны превышать 40х25х20 см, при этом вес вещей не ограничен.

Пример бронирования авиабилетов Львов-Братислава на рейсы Ryanair

Что нужно знать о новых рейсах Ryanair из Украины?

Маршрут Львов-Братислава может подойти тем путешественникам, которым нужно также в Вену. Аэропорт столицы Словакии находится в 75 км от главного города Австрии. Время в пути займет около 1 часа.

С 2018 года на маршруте Львов-Братислава летают самолеты другой бюджетной авиакомпании — Wizz Air. Это означает, что лоукостерам придется конкурировать за пассажира, что положительно скажется на ценах — в продаже будет больше билетов по низким тарифам.

Запустить рейс Херсон-Вена Ryanair планировал с 30 марта 2020 года, однако самолеты по этому маршруту так и не полетели из-за карантинных ограничений.

Сейчас в Херсоне проводят масштабную реконструкцию полосы. В аэропорту рассчитывают, что все строительные работы завершат к концу 2021 года, если этому будет способствовать погода. После этого полосу необходимо будет сертифицировать. Процесс может занять несколько недель или месяцев.

Пассажирам следует учитывать этот факт при покупке авиабилетов, поскольку выполнение первого рейса Херсон-Вена 2 января из-за фактора строительства и сертификации является маловероятным.