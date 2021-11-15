К Саакашвили впервые не пустили врачей

К экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, чье состояние здоровье на днях резко ухудшилось, не пустили сформированный грузинским Министерством здравоохранения консилиум врачей. Об этом заявил адвокат Саакашвили Шота Тутберидзе, ссылаясь на СМИ Грузии, пишет Эллина Либцис, Страна UA.

Михаил Саакашвили сейчас находится в Гландской тюремной клинике №18, в которую и не пустили консилиум врачей.

После того, как медики, которые должны были проверить состояние здоровья экс-президента, прождали два часа, им заявили об окончании рабочих часов.