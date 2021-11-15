Полиция разоблачила масштабную схему по подделке продуктов питания

Киберполиция разоблачила масштабную схему по подделке и сбыту известных брендов продуктов питания. Подпольные цеха разместили в Киеве и области, Львове, Хмельницком, сообщает UBR.

Около 18 фигурантов производили и хранили оливковое масло, вино, хамон, фисташки, конфеты, чай, кофе и другие продукты питания. Товар фасовали в упаковки с названиями и логотипами известных мировых изготовителей.

После этого товар продавали под видом оригинальной продукции в интернет-магазинах, на сайтах объявлений и на крупных оптовых рынках по всей Украине. Также полиция установила факты сбыта фальсификата за границу.

В результате серии обысков правоохранители изъяли оборудование, около 60 тонн сырья и 160 тонн готовой фальсифицированной продукции. Также изъята полиграфия с логотипами брендов и 4,5 млн грн.

На данный момент полиция выясняет сумму причиненного правообладателям ущерба. Ведется расследование по ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг) Уголовного кодекса Украины.