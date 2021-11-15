ЕС утвердил критерии новых санкций против Беларуси
Главы МИД стран Евросоюза утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси. Сегодня ЕС планирует принять новый пакет целевых санкций. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Вести.
По словам Борреля, будет создан механизм санкций против авиакомпаний, доставляющих мигрантов в Беларусь. В Евросоюзе также рассмотрят и секторальные ограничения.
"ЕС не видит альтернативы жестким действиям против Минска, поскольку эскалацией ситуации занимается белорусская сторона", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
О санкциях также сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк.
"Министры иностранных дел ЕС официально утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси. У них также будет сегодня политическое соглашение о введении дополнительных санкций, но фактическая работа по внесению в список лиц и организаций не будет готова сегодня", - написал журналист.