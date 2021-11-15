ЕС утвердил критерии новых санкций против Беларуси

Главы МИД стран Евросоюза утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси. Сегодня ЕС планирует принять новый пакет целевых санкций. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Вести.

По словам Борреля, будет создан механизм санкций против авиакомпаний, доставляющих мигрантов в Беларусь. В Евросоюзе также рассмотрят и секторальные ограничения.

"ЕС не видит альтернативы жестким действиям против Минска, поскольку эскалацией ситуации занимается белорусская сторона" , - заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

О санкциях также сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк.