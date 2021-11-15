Елена Зеленская засыпала Львов комплиментами

В пятницу, 12 ноября, Елена Зеленская приехала во Львов на форум по вопросам питания в школах. Однако она не забыла о своей культурной миссии – запустила три украиноязычных аудиогида в музеях. Вместе с тем первая леди засыпала город комплиментами, назвав культурным центром Украины, сообщает 24 Канал.

С официальными визитами Елена Зеленская посещает множество городов Украины и стран мира, однако особые эмоции у нее вызвал именно Львов. Она призналась, что копилка ее теплых воспоминаний об этом городе снова пополнилась.

"Львов вдохновляет и остается в сердце надолго. Я рада была попасть в город, который по праву можно назвать одним из самых ценных культурных центров Украины," , – призналась Елена Зеленская.

Фото из фейсбука первой леди Украины

Зеленская запустила три аудиогида во Львове

После форума, посвященного реформе системы школьного питания, первая леди Украины посетила музеи и дворцы, которыми славится Львов. В рамках культурной миссии она запускает украиноязычные аудиогиды в самых известных культурных памятниках мира. Так, три из них появились во Львове, а озвучили их выдающиеся украинцы – актер Остап Ступка и певица Кристина Соловий:

в Национальном музее имени Андрея Шептицкого голос Остапа Ступки;

в музее Ивана Георгия Пинзеля голос Остапа Ступки;

во дворце Лозинского голос Кристины Соловий.

"После Нового года во Львове заработают и англоязычные версии. Продолжение следует," , – пообещала Елена Зеленская.

Фото из фейсбука первой леди Украины