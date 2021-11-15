Снег в нескольких областях возможен уже на этой неделе – прогноз
Синоптики прогнозируют, что в Киеве и в нескольких областях уже на этой неделе выпадет первый снег. Об этом, ссылаясь на данные "Укргидрометцентра", сообщает Рубрика.
Да, 19 ноября в большинстве регионов Украины будет дождь. В Киеве ночью ожидается от 0°C до +2°C, а днем — до +4°C. По прогнозу, ночью в столице пройдет дождь с мокрым снегом, а днем будет снег или мокрый снег.
Такую же погоду прогнозируют синоптики в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Житомирской областях.
В прошлом году первый снег выпал в Киеве 17 ноября.