Снег в нескольких областях возможен уже на этой неделе – прогноз

Синоптики прогнозируют, что в Киеве и в нескольких областях уже на этой неделе выпадет первый снег. Об этом, ссылаясь на данные "Укргидрометцентра", сообщает Рубрика.

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Да, 19 ноября в большинстве регионов Украины будет дождь. В Киеве ночью ожидается от 0°C до +2°C, а днем ​​— до +4°C. По прогнозу, ночью в столице пройдет дождь с мокрым снегом, а днем ​​будет снег или мокрый снег.

Такую же погоду прогнозируют синоптики в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Житомирской областях.

В прошлом году первый снег выпал в Киеве 17 ноября.