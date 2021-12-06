Отличные рецепты из морепродуктов на любой праздник

В чем прелесть морепродуктов? Их ненужно слишком много, при наименьшем присутствии они все равно сделают свое дело, сообщает Сегодня.

Для креветок нужны сливочное масло и сливки, салат с кальмаром и пекинской капустой заправляется сметаной, в салат с мидиями понадобится беби-моцарелла.

Салат с мидиями и моцареллой

Салат с мидиями и моцареллой
Салат с мидиями и моцареллой / Фото: instagram.com/darina_body_code/

Ингредиенты:

  • Мидии отварные, коктейльные помидоры – 150 г
  • Беби-моцарелла – 60 г
  • Салат фризе, шпинат – по 50 г
  • Соль, паприка, травы
  • Сок лимона – 10 мл
  • Оливковое масло – 5 мл

Как приготовить:

  1. Мидии отварить в подсоленной воде на среднем огне в течение нескольких минут.
  2. На подушку из листьев салата и шпината выложить мидии, томаты и сыр.
  3. Добавить по вкусу соль, паприку, травы, сбрызнуть соком лимона и оливковым маслом.

Салат с кальмаром и пекинской капустой

Салат с кальмаром и пекинской капустой
Салат с кальмаром и пекинской капустой / Фото: instagram.com/pp.zona/

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста, огурец свежий, вареная морковь – по 100 г
  • Консервированный кальмар – 170 г
  • Лук – 50 г
  • Сметана 10% – 50 г
  • Вареные яйца – 2 шт.
  • Соль, перец

Как приготовить:

  1. Все нарезать соломкой, посолить, поперчить и перемешать.
  2. Заправить сметаной и украсить зеленью.

Креветки в сливочно-чесночном соусе

Креветки в сливочно-чесночном соусе
Креветки в сливочно-чесночном соусе / Фото: instagram.com/little_and_bossy/

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Сливочное масло – 50 г
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Креветки – 800 г
  • Рубленая петрушка – 3 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Сливки – 200 мл

Как приготовить:

  1. В глубокой сковороде растопить масло, добавить измельченный чеснок и тушить 5-7 минут.
  2. Для соуса налить сливки, все перемешать и довести до кипения.
  3. Добавить в сковороду очищенные креветки и тушить 8-9 минут. В самом конце добавить петрушку и перемешать.
  4. Достать креветки. Соус оставить на огне, пока он слегка не загустеет.
  5. Вернуть креветки в соус и готовить около 2 минут.

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