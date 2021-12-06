Отличные рецепты из морепродуктов на любой праздник

В чем прелесть морепродуктов? Их ненужно слишком много, при наименьшем присутствии они все равно сделают свое дело, сообщает Сегодня.

Для креветок нужны сливочное масло и сливки, салат с кальмаром и пекинской капустой заправляется сметаной, в салат с мидиями понадобится беби-моцарелла.

Салат с мидиями и моцареллой

Салат с мидиями и моцареллой / Фото: instagram.com/darina_body_code/

Ингредиенты:

Мидии отварные, коктейльные помидоры – 150 г

Беби-моцарелла – 60 г

Салат фризе, шпинат – по 50 г

Соль, паприка, травы

Сок лимона – 10 мл

Оливковое масло – 5 мл

Как приготовить:

Мидии отварить в подсоленной воде на среднем огне в течение нескольких минут. На подушку из листьев салата и шпината выложить мидии, томаты и сыр. Добавить по вкусу соль, паприку, травы, сбрызнуть соком лимона и оливковым маслом.

Салат с кальмаром и пекинской капустой

Салат с кальмаром и пекинской капустой / Фото: instagram.com/pp.zona/

Ингредиенты:

Пекинская капуста, огурец свежий, вареная морковь – по 100 г

Консервированный кальмар – 170 г

Лук – 50 г

Сметана 10% – 50 г

Вареные яйца – 2 шт.

Соль, перец

Как приготовить:

Все нарезать соломкой, посолить, поперчить и перемешать. Заправить сметаной и украсить зеленью.

Креветки в сливочно-чесночном соусе

Креветки в сливочно-чесночном соусе / Фото: instagram.com/little_and_bossy/

Ингредиенты (на 4 порции):

Сливочное масло – 50 г

Чеснок – 2 зубчика

Креветки – 800 г

Рубленая петрушка – 3 ст. л.

Соль – по вкусу

Сливки – 200 мл

Как приготовить: