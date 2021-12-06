Отличные рецепты из морепродуктов на любой праздник
В чем прелесть морепродуктов? Их ненужно слишком много, при наименьшем присутствии они все равно сделают свое дело, сообщает Сегодня.
Для креветок нужны сливочное масло и сливки, салат с кальмаром и пекинской капустой заправляется сметаной, в салат с мидиями понадобится беби-моцарелла.
Салат с мидиями и моцареллой
Ингредиенты:
- Мидии отварные, коктейльные помидоры – 150 г
- Беби-моцарелла – 60 г
- Салат фризе, шпинат – по 50 г
- Соль, паприка, травы
- Сок лимона – 10 мл
- Оливковое масло – 5 мл
Как приготовить:
- Мидии отварить в подсоленной воде на среднем огне в течение нескольких минут.
- На подушку из листьев салата и шпината выложить мидии, томаты и сыр.
- Добавить по вкусу соль, паприку, травы, сбрызнуть соком лимона и оливковым маслом.
Салат с кальмаром и пекинской капустой
Ингредиенты:
- Пекинская капуста, огурец свежий, вареная морковь – по 100 г
- Консервированный кальмар – 170 г
- Лук – 50 г
- Сметана 10% – 50 г
- Вареные яйца – 2 шт.
- Соль, перец
Как приготовить:
- Все нарезать соломкой, посолить, поперчить и перемешать.
- Заправить сметаной и украсить зеленью.
Креветки в сливочно-чесночном соусе
Ингредиенты (на 4 порции):
- Сливочное масло – 50 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Креветки – 800 г
- Рубленая петрушка – 3 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Сливки – 200 мл
Как приготовить:
- В глубокой сковороде растопить масло, добавить измельченный чеснок и тушить 5-7 минут.
- Для соуса налить сливки, все перемешать и довести до кипения.
- Добавить в сковороду очищенные креветки и тушить 8-9 минут. В самом конце добавить петрушку и перемешать.
- Достать креветки. Соус оставить на огне, пока он слегка не загустеет.
- Вернуть креветки в соус и готовить около 2 минут.