Сок, который делает лекарство токсичным

Статины – группа лекарств, назначаемых для снижения уровня холестерина в крови. Если его не контролировать, холестерин может увеличить риск сердечных заболеваний, сообщает Країна здоров'я.

Однако прием статинов должен вестись под строгим контролем врача, поскольку препараты обладают рядом неприятных побочных эффектов. Все дело во взаимодействии статинов с другими лекарствами и некоторыми продуктами.

В частности, эксперты рекомендуют избегать грейпфрутового сока, если вам назначены статины. Все дело в том, что для расщепления статинов и других лекарств тело использует фермент CYP3A. Он частично удаляет лекарство из кровообращения.

Грейпфрутовый сок содержит соединения фуранокумарина. Они не разрешают ферменту CYP3A работать. В результате в крови остается больше действующего вещества. Это делает его сильнодействующим. В некоторых случаях даже можно говорить о токсичности.

По мнению врачей, не все статины одинаково подвержены влиянию грейпфрутового сока. Если вы его обожаете, есть смысл обсудить с лечащим врачом переход на другой тип статинов.