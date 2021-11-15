Porsche готовит пять громких премьер, среди них – два электромобиля

Porsche на автосалоне в Лос-Анджелесе представит пять машин. Уже известно, что увидит свет специальное издание Panamera Platinum Edition, также состоится премьера заряженного купе 718 Cayman GT4 RS, его трековой версии, и двух версий Taycan, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Единственное изображение со стенда намекает нам, что Taycan получил дорожный вариант универсала, который вероятно назовут Sport Turismo. От ранее представленного Cross Turismo модель будет отличаться отсутствием кроссоверного обвеса и уменьшенным дорожным просветом. Что касается второй новинки семейства Taycan, то Porsche описывает ее как невероятно динамичную. Можно предположить, что на очереди премьера Taycan GTS.

718 Cayman GT4 RS станет новым флагманом линейки спортивных автомобилей 718. К спортивному автомобилю присоединится родственный трековый автомобиль 718 Cayman GT4 RS Clubsport.

В этом году автосалон в Лос-Анджелесе стартует 17 ноября. Известно, что презентацию новинок на стенде немецкого автопроизводителя будет вести бренд-амбассадор Porsche Марк Уэббер.