Запад предупредил о "высокой вероятности" вторжения РФ в Украину

Сотрудники западных спецслужб располагают данными, которые свидетельствуют о "высокой вероятности" нового российского вторжения в Украину. Об этом, ссылаясь на Financial Times, сообщает Новое время.

В своих прогнозах эксперты опираются не только на сведения о концентрации около 90 тысяч военнослужащих РФ рядом с украинской границей, но и на некоторые другие данные, которые, вероятно, носят секретный характер.

Опасения Запада по поводу возможной эскалации конфликта со стороны Кремля подтвердила и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Информация нашей (военной разведки) совпадает с информацией стран-партнеров о высокой вероятности дестабилизации ситуации в Украине этой зимой", — рассказала она.

При этом, Маляр отметила, что интерпретация собранных разведданных "требует дальнейшего обсуждения", и полной ясности о намерениях РФ у западных спецслужб пока нет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что сегодняшние действия российских властей похожи на то, что происходило в 2014 году.

"Это то, что они делали в 2014 году. Это вызывает серьезные опасения", — заявил он.