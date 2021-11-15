В украинских хранилищах сокращаются запасы газа
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 13 ноября составили 17,45 млрд кубометров, что почти на 37% меньше прошлогодних показателей, сообщает УНИАН.
По данным Государственной компании "Оператор ГТС Украины", за неделю запасы газа сократились на 2,2%, или на 400 млн куб. м.
При этом осуществляется отбор газа из хранилищ в объеме примерно 50-60 млн кубометров в сутки.
Отмечается, что сейчас украинские газовые хранилища заполнены на 56,2%.
Остановка закачки газа в хранилища:
- Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.
- К началу отопительного сезона 2021-2022 в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м. Ранее в "Нафтогазе" заявляли, что запасов газа в подземных хранилищах в объеме 19 млрд кубометров хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.
- В середине ноября 2020 года запасы газа в подземных хранилищах Украины составляли 27,7 млрд кубометров.