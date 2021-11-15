В украинских хранилищах сокращаются запасы газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 13 ноября составили 17,45 млрд кубометров, что почти на 37% меньше прошлогодних показателей, сообщает УНИАН.

По данным Государственной компании "Оператор ГТС Украины", за неделю запасы газа сократились на 2,2%, или на 400 млн куб. м.

При этом осуществляется отбор газа из хранилищ в объеме примерно 50-60 млн кубометров в сутки.

Отмечается, что сейчас украинские газовые хранилища заполнены на 56,2%.

Остановка закачки газа в хранилища: