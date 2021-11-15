Aston Martin показал бюджетную версию DBX

Британская компания Aston Martin представила на китайском рынке "бюджетную" версию своего кроссовера DBX. Новинка оснащена 441-сильным 6-цилиндровым мотором, сообщает Обозреватель.

Многие автомобильные компании, чтобы увеличить свои продажи на рынке Поднебесной, предлагают модификации с менее мощными моторами. По таклму же пути пошла британская компания Aston Martin, которая подготовила новую версию своего кроссовера DBX.

Двигатель для новинки создан немецким мотористами подразделения Mercedes-AMG. Источник: Aston Martin

Двигатель для новинки создан немецким мотористами подразделения Mercedes-AMG. Турбированный 3-литровый рядный мотор работает в паре со стартер-генератором. "Шестерка" развивает мощность 441 л.с., а крутящий момент достигает 520 Нм. Стартер-генератор может кратковременно обеспечить еще 250 Нм. Мотор работает в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией, а привод осуществляется ко всем ведущим колесам.

Новинка получила управляемый электроникой дифференциал ограниченного трения, карбоновый карданный вал, адаптивную пневмоподвеску и активные стабилизаторы. Источник: Aston Martin

Кроме того, новинка получила управляемый электроникой дифференциал ограниченного трения, карбоновый карданный вал, адаптивную пневмоподвеску и активные стабилизаторы.

Автомобиль способен разгоняться до первой "сотни" за 5,4 секунды, а максимальная скорость достигает 259 км/ч. За счет гибридной составляющей средний расход топлива заявлен на уровне 10,5 л/100 км, что почти на 4 л меньше, чем у версии с мотором V8.

Автомобиль способен разгоняться до первой "сотни" за 5,4 секунды, а максимальная скорость достигает 259 км/ч. Источник: Aston Martin

Для новинки подготовили широкий ассортимент легкосплавных дисков диаметром от 21 до 23 дюйма, а передние крылья украсила эмблема Straight-Six. Стоимость Aston Martin DBX стартует с $297 тысяч, что на 63 тысячи меньше, чем просят за модификацию с мотором V8.