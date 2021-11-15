В МВД озвучили стоимость "стены" на границе с Беларусью

Украина имеет общую границу с Беларусью протяженностью почти 1100 километров. На ее инженерное обустройство необходимо 7 миллиардов гривен. Только на колючую проволоку уйдут сотни миллионов. Такие данные в понедельник, 15 ноября, опубликовал в соцсети спикер МВД Артем Шевченко, пишет Александр Иваницкий, Корреспондент.

"Протяженность 10 наиболее опасных участков для массового пересечения нелегалами с Севера составляет 270 км из всего 1084-километровой границы с РБ. Только чтобы закрыть эти 270 км хотя бы самым простым инженерным заграждением – спиральной колючей проволокой "Егоза" – надо 189 млн грн. А все полное инженерное обустройство (ров, антивандальный забор, вышки наблюдения и рокадная дорога) границы с Беларусью – 7 миллиардов гривен", – написал он.

Шевченко отметил, что с прошлого года между Украиной и Беларусью действует соглашение о реадмиссии, которое предполагает, что в случае пересечения границы нелегальные мигранты должны быть выдворены обратно, и Беларусь обязана будет их принять.