Украина увеличила импорт топливно-энергетических товаров на 75%

Импорт топливно-энергетических товаров в Украину за январь-октябрь 2021 года вырос на 75% до 11,120 млрд долларов. Отрицательное сальдо по этой позиции достигло 10,471 млрд долларов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции за январь-октябрь 2021 года составил 20,888 млрд долларов, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом. Положительное сальдо - 6,080 млрд долларов.

Кроме того, экспорт металлов и изделий из них вырос на 75% до 13,174 млрд долларов. Положительное сальдо составило 9,699 млрд долларов.