NVIDIA создает особый суперкомпьютер Earth-2

NVIDIA в последние несколько дней проявляет большую активность своими анонсами. Многие из них затрагивают искусственный интеллект и устройства, над которыми работает компания. В частности, весьма интересным выглядит заявление о работе над новым суперкомпьютером, сообщает 24 Канал.

Пресс-релиз компании сообщает о мощной машине, которая будет способна показать будущее земного климата. Суперкомпьютер Earth-2 сможет правильно и точнее, чем современные аналоги, создавать климатические модели с рекордным разрешением.

Earth-2

Сегодня самые современные климатические модели позволяют работать с разрешением от 10 до 100 км.

Однако этого недостаточно для точного моделирования облаков и глобального круговорота воды.

Для большей точности необходима вычислительная мощность выше, чем существующие сейчас.

Именно поэтому NVIDIA начала работу над самым мощным суперкомпьютером в мире с искусственным интеллектом.

В Earth-2 этот показатель не называется, однако разработчик заявляет о "методах суперразрешения" и прыжке в "миллиард раз".

С такой технологией, говорят в NVIDIA, страны, города и даже отдельные поселки смогут получать ранние предупреждения, чтобы адаптироваться к грядущим изменениям и опасностям, сделав инфраструктуру более устойчивой. С точными прогнозами люди будут действовать быстрее.

Каких-либо чётких деталей о нем нет. Неизвестны и сроки запуска. Однако ясно, что такой инструмент в руках учёных позволит предсказывать будущее климата на десятки лет вперед. Они также смогут заранее понять, как те или иные меры могут повлиять на климат. Климатические модели учитывают не только физику атмосферы как в прогнозировании погоды, но и химию, биологию, изменения суши, водных и ледяных запасов земли и человеческую деятельность.

Система будет аналогом Cambridge-1, самого мощного в мире суперкомпьютера с искусственным интеллектом для исследований в области здравоохранения. Ранее в этом году NVIDIA представила его в Великобритании, предоставив в использование ряд ведущих медицинских компаний.