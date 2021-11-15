Стремление спасти планету ударило по угольным компаниям

Стремление стран ООН спасти планету от глобального потепления ударило по угольным компаниям. Акции угольных компаний 15 ноября обвалились после завершения климатического саммита (Cop26) и публикации итогового соглашения — Климатического пакта Глазго (Glasgow Climate Pact), сообщает Лента.Ру.

Акции крупных китайских компаний по добыче энергетического угля China Shenhua Energy и Yanzhou Coal упали на 1,7 и 4 процента соответственно, свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи.

В Индонезии, мировом лидере по объему экспорта этого вида топлива, ценные бумаги самой крупной угольной компании Bumi Resources подешевели на 5,7 процента, по данным Индонезийской фондовой биржи. Акции других крупных производителей страны, Adaro Energy и Indika Energy, упали на 5,3 и 6,9 процента соответственно. Обвал стоимости этих акций был обусловлен также ростом производства угля в Китае, который ранее сильно зависел от индонезийского топлива.

На торгах в Австралии акции компании по добыче энергетического угля Whitehaven Coal упали на 2,4 процента, а ценные бумаги ее конкурента New Hope — на 1,5 процента. Бумаги австралийских горнодобывающих компаний South32 и Coronado Global Resources снизились на 2 и 4,3 процента соответственно. Стоимость акций угольных компаний России существенно не изменилась по окончании саммита в Глазго.