В Украине по-новому будут начислять налог на авто

В 2022 году украинцы станут платить налог на свои автомобили, в результате принятия так называемого "ресурсного законопроекта", который вскоре будет принят во втором чтении, сообщает Сегодня.

Речь идет о проекте закона №5600, который увеличивает список автомобилей, за которые владелец должен платить налог.

Теперь будут действовать следующие правила:

возраст машины должен быть не больше 5 лет;

машина должна стоить более 200 минималок (с 2022 года это 1,3 млн грн).

Раньше стоимость машины должна была стоить более 375 минималок.

Сколько придется заплатить?

Налог на автомобиль составляет 25 тысяч гривен. Его нужно платить каждый год, один раз.

Изменения закона приведут к тому, что облагаться налогом будут не только элитные авто, но и новые машины среднего класса.