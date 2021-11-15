Жесткий фол от Ибрагимовича: пострадал защитник сборной Испании

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович пропустит первый стыковой матч плей-офф ЧМ-2022 своей сборной, сообщает Сегодня.

Шведский форвард Златан Ибрагимович получил желтую карточку уже в добавленное арбитром время в поединке квалификации на чемпионат мира-2022 против Испании (0:1).

Ибрагимович использовал против испанского защитника Челси Сесара Аспиликуэты жесткий прием, ударив его плечом сзади.

This is incredibly stupid and dangerous play by Zlatan Ibrahimovic on Cesar Azpilicueta pic.twitter.com/6GLAio55ss — BirdieFootball (@birdiefootball) November 15, 2021

Сборная Швеции проиграла Испании и лишилась прямой путевки на ЧМ-2022, отдав первое место в группе испанцам, у которых 19 очков. Швеция же заняла второе место, имея в своем активе 15 набранных пунктов.