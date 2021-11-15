Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск в Армению
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в воскресенье, 14 ноября, азербайджанские войска вторглись на территорию республики на одном из участков границы, сообщает News.am.
Пашинян собрал Совет Безопасности.
"Со вчерашнего дня в этом составе мы несколько раз провели встречи и обсуждения в разных форматах. Предметом обсуждений был факт вторжения азербайджанских войск на территорию Республики Армения на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы", — заявил премьер и пообещал предоставить общественности всю информацию о событиях.
Пашинян также сказал, что принял решение освободить Аршака Карапетяна от должности министра обороны Армении и назначить на эту должность Сурена Папикяна.
"Это решение было принято в результате анализа событий, происходящих со вчерашнего дня. Утром я пригласил господина Карапетяна и поблагодарил за проделанную им работу на посту министра обороны РА, сказал, что оцениваю проделанную работу, но на данный момент ситуация привела меня к решению о смене министра обороны", — сообщил Пашинян.