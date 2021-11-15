Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в воскресенье, 14 ноября, азербайджанские войска вторглись на территорию республики на одном из участков границы, сообщает News.am.

Пашинян собрал Совет Безопасности.

"Со вчерашнего дня в этом составе мы несколько раз провели встречи и обсуждения в разных форматах. Предметом обсуждений был факт вторжения азербайджанских войск на территорию Республики Армения на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы", — заявил премьер и пообещал предоставить общественности всю информацию о событиях.

Пашинян также сказал, что принял решение освободить Аршака Карапетяна от должности министра обороны Армении и назначить на эту должность Сурена Папикяна.