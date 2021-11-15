Тренер английского клуба ночевал на улице

Наставник Брайтона Грэм Поттер принял участие в акции в поддержку бездомных, сообщает Сегодня.

Главный тренер английского футбольного клуба Брайтон Грэм Поттер спал на улице в рамках акции The Big Sleep Out ("Большой ночлег на улице"). Она организована в поддержку бездомных.

"Не могу представить, каково это – так страдать, не имея представления о том, что тебя ждет в будущем, когда ты в следующий раз поешь.