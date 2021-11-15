В Раде сделали заявление против дистанционки в школах

Глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак назвал дистанционное образование неэффективным, и призвал местные органы власти открыть школы с вакцинированным персоналом. Об этом, ссылаясь на его страницу в соцсети, пишет Константин Катышев, Корреспондент.

"Во время 3-й, нынешней, волны пандемии в Украине мы негласно договорились с педагогами, что при условии 100%-й вакцинации – будут работать детские сады, школы и другие учебные заведения", – написал Бабак.

По его словам, региональные местные комиссии ТЭБ и ЧС не должны переводить школы на дистанционную форму обучения, но все равно делают это. В результате, даже в полностью вакцинированных школах дети вынуждены учиться из дома.