В Раде сделали заявление против дистанционки в школах
Глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак назвал дистанционное образование неэффективным, и призвал местные органы власти открыть школы с вакцинированным персоналом. Об этом, ссылаясь на его страницу в соцсети, пишет Константин Катышев, Корреспондент.
"Во время 3-й, нынешней, волны пандемии в Украине мы негласно договорились с педагогами, что при условии 100%-й вакцинации – будут работать детские сады, школы и другие учебные заведения", – написал Бабак.
По его словам, региональные местные комиссии ТЭБ и ЧС не должны переводить школы на дистанционную форму обучения, но все равно делают это. В результате, даже в полностью вакцинированных школах дети вынуждены учиться из дома.
"Считаю это недопустимым и призываю местные органы власти разрешить работать всем учебным заведениям, в первую очередь заведениям дошкольного образования и начальной школе, при условии 100%-й вакцинации – работать в обычном (очном) режиме, как это и предусмотрено постановлением КМУ! Не отбирайте у детей будущее, у родителей – нервы и усилия, а у страны – экономику", – отметил Бабак.