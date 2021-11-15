В Норвегии обнаружили новый вариант Дельта-штамма коронавируса

В Норвегии обнаружили новый вариант коронавируса AY.63, являющийся подвидом штамма "Дельта", сообщает УНИАН.

По мнению специалистов Норвежского института национального здравоохранения, новый вид не более опасен, чем другие.

Впервые его обнаружили еще в июне. Однако специалисты считают, что у данного типа вируса нет каких-то особых конкурентных преимуществ.

"У нас нет данных о том, что вакцина не действует против этого штамма, существенных причин для беспокойства пока нет" , — заявила представитель института Каролина Брагстад.

Напомним, на фоне стремительного увеличения распространения коронавируса японские ученые выяснили, что новый штамм COVID-19, который получил название "Мю", в 10 раз устойчивее к антителам людей, переболевших "начальным" вариантом коронавируса. Кроме этого, "Мю-штамм" в 9 раз устойчивее к антителам, которые были получены в результате прививки вакциной Pfizer.