Кто уже вышел на чемпионат мира-2022

После отборочных матчей чемпионата мира 14 ноября определилось еще несколько команд, которые гарантировали себе путевки в финальную часть Мундиаля. Гарантированно в Катар в следующем году поедут уже семь европейских сборных. Также компанию им точно составят бразильцы и хозяева турнира, сообщает Обозреватель.

Первыми от Европы в финальный турнир пробились Дания и Германия. В минувшие выходные к ним присоединились еще пять держав: Франция, Бельгия, Испания, Хорватия, Сербия. Все они заняли первые места в своих отборочных группах. Причем, три последние команды добыли важные победы над прямыми конкурентами с минимальным счетом: Сербия – над Португалией в гостях, Испания – над Швецией, Хорватия – над Россией дома.

Сборные Швеции, Португалии, Северной Македонии и России, занявшие вторые места, будут выступать в плей-офф. Всего от Европы путевки получат лишь 13 стран: напрямую в Катар выходят 10, еще три – через стыковые поединки.

Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 19 декабря следующего года.