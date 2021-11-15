Виноградари получили 20 млн грн дотаций

Министерство аграрной политики и продовольствия в текущем году предоставило 21 млн грн денежной поддержки виноградарям и виноделам, которые непосредственно обратились за государственной помощью, сообщает AgroPortal.

Как рассказали в министерстве, из этой суммы 15,6 млн выделено на компенсацию стоимости построенных цехов и приобретенных линий по переработке винограда еще в 2019–2020 годах, и 5,4 млн грн на компенсацию расходов в течение 2019–2020 годов по созданию виноградников.

«До конца года планируется также дополнительная поддержка по этим же направлениям для компенсации расходов за период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года», — сказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

По состоянию на сегодняшний день в Украине 262 хозяйства, которые выращивают виноград на площади 41,5 тыс. га. Это менее 1% от общего количества сельскохозяйственных угодий.

Также в министерстве отметили, что импорт винограда (свежего и сушенного) составляет в последние годы 40-60 тыс. т на сумму от $30-60 млн. Экспорт при этом не превышает 120 т, с прибылью в $142 тыс.