Украина увеличила экспорт на треть

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Украины за январь-сентябрь 2021 года составило 443,2 млн долларов. Экспорт растет чуть быстрее импорта, а позитивное сальдо сохраняется второй квартал подряд, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным Государственной службы статистики Украины (Госстат), экспорт товаров и услуг из Украины за первые девять месяцев 2021 года составил 56 140,5 млн долларов, что на 32,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, импорт вырос на 31,8% до 55 697,3 млн долларов.

Напомним, по данным Госстата, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2020 году составило 255,5 млн долларов. Это в 14 раз меньше, чем в 2019 году - 3689,1 млн долларов.