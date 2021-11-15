Порошенко требует провести встречу руководителей фракций с Зеленским

Пятый президент Украины Петр Порошенко призывает главу государства Владимира Зеленского в ближайшее время встретиться с руководителями фракций парламента, сообщает Сегодня.

Об этом Порошенко сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента. По его словам, встреча, на которой поднимались бы вопросы угроз для национальной безопасности Украины, относительно кризиса в энергетической сфере, а также кризиса с коронавирусом и экономического кризиса, должна состояться как можно быстрее.

"Прошу избавиться от своих страхов. Враг не в Украине, враг у ворот и стучит в наши двери" , – сказал политик.

Данную инициативу поддержала также и лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Она отметила, что встреча президента Украины с лидерами фракций должна быть проведена в закрытом режиме с тем, чтобы обсудить ситуацию насчет угрозы войны с Россией.

Тимошенко считает, что странно выглядит, когда весь мир говорит о такой угрозе, а Украина делает вид, что ничего не происходит.