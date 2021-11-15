Дело экс-судьи Чауса передано в суд

Прокуроры направили обвинительный акт в отношении экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в Высший антикорсуд для рассмотрения по существу, сообщает УНИАН.

Прокуроры завершили досудебное расследование, которое осуществляли детективы НАБУ, в отношении Чауса, который требовал и получил 150 тысяч долларов неправомерной выгоды (более 3,7 миллиона гривен по курсу НБУ на момент совершения преступления).

Сейчас обвинительный акт по части 4 статьи 368 "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" УК Украины направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.