В ТСК не смогли выяснить, кто отложил спецоперацию по "вагнеровцам"

Глава провластной временной следственной комиссии по так называемому "вагнергейту" Марианна Безуглая сообщила, что выяснить, кто решил отложить данную спецоперацию, не удалось. ﻿﻿Об этом, ссылаясь на ее брифинг, пишет Михаил Хомченко, Depo.ua.

В то же время, Безуглая признала, что такая спецоперация действительно готовилась.

Фото: Пресс-служба "ЕС"

По ее словам, ВСК не удалось установить, кто из украинских чиновников принял решение об отсрочке проведения спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

"Имеющиеся данные позволяют сделать опосредованные выводы, что произошла отсрочка активного мероприятия с 25 июля на 30 июля 2020 года... ВСК не удалось точно установить, кто, на каком уровне в Украине принял решение об отсрочке", — отметила Безуглая.

Кроме того, ВСК, по словам нардепа от "Слуги народа", установила "отсутствие какого-либо документально оформленного указания об отсрочке со стороны какого-либо должностного лица" .

"ВСК также не нашла подтверждения того, что президент Украины давал личные распоряжения руководству ГУР МОУ отсрочить активное мероприятие, удостоверяющее все имеющиеся показания заслушанных лиц", – подчеркнула Безуглая.

Она добавила, что было установлено, что "руководитель ОП не имеет полномочий предоставлять распоряжение ГУР МОУ по отсрочке какого-либо разведывательного мероприятия" .