Аэропорт Минска предложили объявить бесполетной зоной

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал принять все меры, чтобы аэропорт Минска стал зоной, запрещенной для полетов, сообщает Деловая столица.

С таким заявлением глава МИД Литвы выступил сегодня, во время заседания Совета по внешним сношениям Европейского союза.

Он считает, что таким образом там не приземлится ни один самолет с нелегальными мигрантами.