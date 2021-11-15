Аэропорт Минска предложили объявить бесполетной зоной
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал принять все меры, чтобы аэропорт Минска стал зоной, запрещенной для полетов, сообщает Деловая столица.
С таким заявлением глава МИД Литвы выступил сегодня, во время заседания Совета по внешним сношениям Европейского союза.
Он считает, что таким образом там не приземлится ни один самолет с нелегальными мигрантами.
"Самый важный вопрос для нас — это ситуация на литовско-польской границе, и сегодня мы это обсудим, сконцентрируемся на вопросе санкций, но я предлагаю пойти дальше, нам нужно сделать аэропорт Минска бесполетной зоной по крайней мере на некоторое время. Мы должны гарантировать, чтобы самолеты, которыми прибывают люди, которые хотят мигрировать, незаконно пересекать границу, не приземлялись в Минске или в любых других аэропортах Беларуси", — отметил Ландсбергис.