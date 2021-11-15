Ночные морозы и похолодание днем: прогноз погоды на 16 ноября

Середина ноября принесет в Украину ночные морозы и снижение температуры днем. Погода﻿ все еще остается сухой и солнечной, с небольшой облачностью – ни дождей, ни снега синоптики пока не прогнозируют.

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Во вторник, 16 ноября, в Винницкой, а также во всех южных, большинстве западных областей и в Крыму ожидается около 3-7°С днем и от -5°С до 1°С ночью. В остальных центральных, а также во всех северных и восточных областях будет прохладнее – от 1°С до 4°С днем и от -8°С на востоке до -1°С в центре ночью. Теплее всего будет на Закарпатье – там обещают 9-11°С днем и от -3°С до -1°С ночью.

Осадков 16 ноября все так же не ожидается нигде по стране. Во всех регионах будет сухо и облачно с прояснениями. Средняя скорость ветра в центральных, северных и западных областях ожидается на уровне 7-18 км/час. Сильнее будет ветер на юге и в Крыму – около 11-22 км/час в среднем. В Одесской области и на полуострове местами возможны шквалы до 25-29 км/час. И наименее ветрено будет на востоке страны – 4-11 км/час.

В столице Украины, Киеве﻿, 16 ноября ожидается температура воздуха от -3°С до 3°С в течении дня, ветер 7-14 км/час и легкая облачность.