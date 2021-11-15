Польша задержала журналистов РФ в "горячей зоне" на границе с Беларусью

В Польше, у границы с Беларусью, задержали сотрудников французской редакции российского телеканала Russia Today, сообщает Сегодня.

"Сегодня утром полиция задержала двух человек вблизи населенного пункта Уснаж-Гурны, в зоне, на которую распространяется чрезвычайное положение. Они оказались сотрудниками RT France и объяснили, что прибыли делать репортаж" , – сказал представитель полиции Подляского воеводства Томаш Круп.

По информации полиции, у них не было документов, которые был давали им разрешение находиться в зоне действия чрезвычайного положения.

В полиции напомнили, что в сентябре из-за пребывания в зоне чрезвычайного положения два журналиста польского Onet имели проблемы, а в начале октября – журналист ARTE TV.

В своем Telegram-канале руководитель RT France Ксения Федорова прокомментировала инцидент.