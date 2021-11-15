Винницкая область переходит в "красную" зону

Государственная комиссия Украины по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) решила установить в Винницкой области "красный" уровень эпидемиологической опасности.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 18 ноября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Винницкой области", - объявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.