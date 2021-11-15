В Польше решили круглосуточно строить заграждение на границе с Белоруссией

Власти Польши решили организовать круглосуточное строительство заграждения на границе с Белоруссией, сообщает Лента.Ру.

По словам главы польского МВД Мариуша Каминьского, стройка будет вестись несколькими компаниями на четырех участках в три смены. Сооружение начнется к декабрю и должно быть закончено в первом полугодии 2022 года.

Ранее Каминьский рассказал, что длина заграждения составит 180 километров, а высота — 5,5 метра. По его словам, при строительстве будут задействованы самые современные решения. Кроме того, глава МВД заявил, что в настоящее время границу с Белоруссией охраняют 13 тысяч польских военнослужащих, 4,5 тысячи пограничников и две тысячи полицейских.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что белорусские власти используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.

8 ноября несколько тысяч человек подошли к Польше с белорусской стороны. Мигранты не покидают приграничную зону, часть попыталась попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.