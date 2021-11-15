Главу Закарпатского облсовета уволили со второй попытки

Глава Закарпатского облсовета Алексей Петров досрочно сложил полномочия, 42 депутата удовлетворили его заявление, сообщает Новое время.

Зачитывая заявление, Петров отчитался о результатах работы за период председательства в совете. Петров продолжает оставаться депутатом облсовета.

Петрова уволили с должности со второй попытки. 28 октября на сессии Закарпатского облсовета депутаты поддержали досрочное прекращение полномочий главы. Петров не согласился с таким решением и обратился в полицию и прокуратуру.

45-летний Алексей Петров был избран главой Закарпатского облсовета 7 декабря 2020 года. С апреля по декабрь 2020-го он занимал должность главы Закарпатской ОГА. Петров представляет партию Слуга народа.

С 2017 по 2019 год возглавлял департамент контрразведки СБУ, а затем был начальником управления СБУ в Кировоградской области.