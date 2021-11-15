Главу Закарпатского облсовета уволили со второй попытки

Главу Закарпатского облсовета уволили со второй попытки

Глава Закарпатского облсовета Алексей Петров досрочно сложил полномочия, 42 депутата удовлетворили его заявление, сообщает Новое время.

Зачитывая заявление, Петров отчитался о результатах работы за период председательства в совете. Петров продолжает оставаться депутатом облсовета.

Петрова уволили с должности со второй попытки. 28 октября на сессии Закарпатского облсовета депутаты поддержали досрочное прекращение полномочий главы. Петров не согласился с таким решением и обратился в полицию и прокуратуру.

45-летний Алексей Петров был избран главой Закарпатского облсовета 7 декабря 2020 года. С апреля по декабрь 2020-го он занимал должность главы Закарпатской ОГА. Петров представляет партию Слуга народа.

С 2017 по 2019 год возглавлял департамент контрразведки СБУ, а затем был начальником управления СБУ в Кировоградской области.

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