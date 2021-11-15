"Слуга народа" планирует обновить партийный устав

XIII съезд партии "Слуга народа", который прошел в Киеве в понедельник, принял решение поручить главе партии провести необходимые консультации и внести на рассмотрение съезда новую редакцию Устава партии, сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, съезд принял решение обратиться к фракции "Слуга народа" в Верховной Раде с требованием ускорить разработку или внесение на рассмотрение парламента ряда законопроектов, направленных на выполнение предвыборной программы партии.

Речь идет о законопроектах о: введении обязательного пенсионного страхования; введении наказаний за коррупцию и хищения в ВСУ и Минобороны; улучшении материального обеспечения работников образования; управлении бытовыми отходами и стимулировании строительства мусороперерабатывающих заводов; неотвратимости наказаний для сотрудников полиции, прокуратуры и СБУ за превышение служебных полномочий.