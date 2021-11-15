"Слуги" решили изгнать из фракции еще одного нардепа

Парламентская фракция "Слуга народа" приняла решение об исключении из своих рядов народного депутата Артема Дмитрука, сообщает Деловая столица.

"На заседании фракции "Слуга Народа" было принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава" , — заявила ﻿пресс-секретарь политической силы Юлия Палийчук.

Палийчук добавила, что фракция решила инициировать исключение из состава соответствующих Комитетов ВР народных депутатов, которые были избраны от "СН" и исключены из фракции:

Артема Дмитрука – из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности;

Людмилы Буймистер – из Комитета по экономическому развитию.

Артем Дмитрук был избран народным депутатом по одномандатному избирательному округу №133 в Одесской области.

Напомним, 19 октября фракция "Слуга народа" в Верховной Раде исключила из своих рядов Людмилу Буймистер.