Еще одна украинская компания будет сертифицировать "СП-2"

"Оператор ГТС Украины" примет участие в сертификации "Северного потока-2". Немецкий регулятор BNetzA одобрил заявку украинской компании, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Приветствую решение немецкого федерального сетевого агентства (BNetzA), допустившего к участию в процессе сертификации газопровода "Северный поток-2" компанию "Оператор ГТС Украины" , - написал в своем Facebook глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергеяй Макогон.

По его словам, немецкий регулятор подчеркнул, что Оператору ГТС отведена отдельная роль как компании, которая обладает уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в Евросоюз.

"У нас есть веские аргументы, - как технические, так и политические, - которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке. Мы стараемся не допустить энергетическую изоляцию Украины" , - добавил глава компании.

Макогон подчеркнул, что участие Оператора ГТС в сертификации "Северного потока-2" - это ответственность компании перед украинскими потребителями. По его словам, российский газопровод кроме энергетической, несет и общую угрозу для Украины и ЕС.

"Газпром" не просто смотрит на рынок газа как на театр военных действий, сертификация "Северного потока-2" даст "зеленый свет" для более активных реальных спецопераций" , - добавил Макогон.

Напомним, сегодня, 15 ноября, BNetzA одобрил участие в сертификации "Северного потока-2" украинской компании "Нафтогаз".