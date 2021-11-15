Россия испытала космическое оружие, США готовят ответ

Государственный департамент США заявил, что Россия безрассудно испытала противоспутниковое оружие, в результате которого возникли угрозы для астронавтов Международной космической станции. В связи с этим Соединенные Штаты вместе с союзниками будут прорабатывать ответ на такие действия РФ, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Это испытание значительно увеличит риск для астронавтов и космонавтов на Международной космической станции, а также для других видов деятельности, связанных с полетами человека в космос" , - заявил спикер Госдепа США Нед Прайс.

Также представитель Госдепа добавил, что безответственное поведение России ставит под угрозу долгосрочную устойчивость космоса и демонстрирует, что заявления России о противодействии вооружению космоса неискренни и лицемерны

"США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на безответственные действия России" , - заявил Прайс.

Напомним, в прошлые выходные Россия провела испытания противоспутникового оружия.